В Царникаве произошел конфликт между водителем и пешеходами. В ход пошел газовый пистолет

Возможная причина конфликта - водитель и пешеходы не смогли поделить дорогу, в частности, не смогли договориться, у кого преимущество.

Сначала конфликт был вербальным, однако позднее к спорящим присоединились другие люди и произошло физическое столкновение.

Саулкрастский участок управления Госполиции Рижского региона начал по данному случаю два уголовных процесса - по факту преступления по отношению к здоровью другого лица и за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Известны все вовлеченные в конфликт лица, изъят газовый пистолет, обстоятельства произошедшего уточняются.

Нужно отметить, что на видео не попал весь конфликт, на нем виден лишь фрагмент произошедшего, по которому нельзя сделать однозначные выводы, так как не видно, как конфликт начинается.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!