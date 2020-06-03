Ср, 3.06.2020
Лето и время отпусков обычно является проблематичным для поддержания запасов крови периодом, а в связи с распространением вируса и введенными мерами предосторожности он будет еще сложнее. Государственный центр доноров крови

Covid-19 констатирован у двух сотрудников здания СГД в Риге

Здание СГД. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Заражение Covid-19 выявлено у двух работающих в административном здании Службы государственных доходов (СГД) в Риге, на ул. Талеяс, 1, сообщили представители СГД.

Заражение произошло не на рабочем месте и не при выполнении рабочих обязанностей, уточнили в учреждении.

Оба инфицированных находятся под наблюдением семейного врача.

О факте заражения информирован Центр профилактики и контроля заболеваний, который проведет эпидемиологическое расследование и установит контактных лиц. СГД также собственными силами выявила всех, кто был в контакте с заболевшими. Всем этим людям предписано продолжать работу удаленно, из дома.

Также СГД сообщает, что в здании усилены гигиенические меры. О заражении информирован Минфин и ответственные госучреждения.

Напомним, в минувшие сутки случаи заражения Covid-19 выявлены в Риге, Юрмале, Коценском и Баускском краях.

Активные случаи заболевания констатированы в 51 самоуправлении.

В самоуправлении Баускского края агентству сообщили, что случаи заражения Covid-19 в крае не связаны с конкретным мероприятием. По неофициальной информации, заражение произошло на частной вечеринке. 

По данным на 2 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 760 человек. 

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