Covid-19 констатирован у двух сотрудников здания СГД в Риге

Заражение Covid-19 выявлено у двух работающих в административном здании Службы государственных доходов (СГД) в Риге, на ул. Талеяс, 1, сообщили представители СГД.
Заражение произошло не на рабочем месте и не при выполнении рабочих обязанностей, уточнили в учреждении.
Оба инфицированных находятся под наблюдением семейного врача.
О факте заражения информирован Центр профилактики и контроля заболеваний, который проведет эпидемиологическое расследование и установит контактных лиц. СГД также собственными силами выявила всех, кто был в контакте с заболевшими. Всем этим людям предписано продолжать работу удаленно, из дома.
Также СГД сообщает, что в здании усилены гигиенические меры. О заражении информирован Минфин и ответственные госучреждения.
Напомним, в минувшие сутки случаи заражения Covid-19 выявлены в Риге, Юрмале, Коценском и Баускском краях.
Активные случаи заболевания констатированы в 51 самоуправлении.
В самоуправлении Баускского края агентству сообщили, что случаи заражения Covid-19 в крае не связаны с конкретным мероприятием. По неофициальной информации, заражение произошло на частной вечеринке.
По данным на 2 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 760 человек.
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