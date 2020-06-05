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Настасья Шубская - младшая дочь Веры Глаголевой, жена и мать двоих сыновей Александра Овечкина
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Александр Овечкин и Настасья Шубская

ФОТО: instagram.com/nastyashubskaya

27 мая Настасья Шубская во второй раз стала мамой. Она родила мужу Александру Овечкину второго сына, которого назвали Ильёй. Сегодня мы расскажем вам об одной из самых известных жён в мировом хоккее.

Шубская родилась в 1993 году в семье актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. С детства девочка интересовалась спортом и посещала балетную студию, а чуть позже начала интересоваться актёрской профессией.

Знаменитая мама часто брала младшую дочь на кинофестивали, девочка ходила по красной дорожке и мечтала, что когда-нибудь тоже сыграет в кино.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Её мечта осуществилась в подростковом возрасте, когда она дебютировала в фильме "Ка-де-бо", а спустя год исполнила роль дочери героев Алёны Бабенко и Ильи Шакунова в картине Веры Глаголевой "Чёртово колесо".

Когда нужно было выбирать институт, девушка без особых раздумий выбрала ВГИК, продюсерский факультет. Настя переехала в съёмную квартиру, и с этого момента началась взрослая самостоятельная жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однажды Шубская решила попробовать себя в модельном бизнесе. Ей стали поступать приглашения от престижных глянцевых журналов, а в 2015 году она стала королевой модного показа, устроенного в честь 20-летия фонда "Русский силуэт".

Окончив учёбу в России, девушка, не отказавшаяся от мечты стать актрисой, отправилась в Лос-Анджелес, чтобы учиться в филиале New York Film Academy. В США, правда, произошли грандиозные изменения в жизни Настасьи, которые отразились на её карьерных планах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2015 году поползли слухи о том, что дочь Глаголевой встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. Позже эти слухи подтвердились.

Интересно, что они познакомились в 2008 году, когда Насте было всего 14 лет. Это произошло на Олимпиаде в Пекине, где Овечкин находился как гость, а Настя сопровождала отца, который был в Олимпийском комитете. Тогда никто из них не придал встрече особого значения, но в 2014 году Овечкин нашёл девушку в Instagram, написал ей, и с того момента они начали поддерживать связь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я даже начала смотреть его игры с 3 часов ночи до 7 утра. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, и как только у Саши была игра в этом городе, мы встретились. Вот так все и началось", - вспоминала Шубская.

21 августа 2016 года Овечкин и Шубская стали мужем и женой, а через месяц после этого стало известно, что из жизни ушла мама Анастасии, Вера Глаголева. К сожалению, знаменитой актрисе так и не удалось увидеть внуков младшей дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2018 году у пары родился сын, которого назвали Сергеем, а 27 мая 2020 года Настя родила Александру второго сына - Илью. 

Сейчас семья Овечкиных живёт в пригороде Вашингтона и всё свободное время проводит вместе. Из-за пандемии коронавируса был прерван регулярный чемпионат НХЛ, поэтому Овечкин в последние месяцы проводит больше времени с семьёй. 

Настасья - образцовая жена, с головой погружённая в домашние заботы. Правда, девушка не собирается превращаться в домохозяйку и, не раскрывая всех карт, рассказывает, что задумала несколько проектов. Один из них связан с дизайном, а второй - совместный с мужем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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