Настасья Шубская - младшая дочь Веры Глаголевой, жена и мать двоих сыновей Александра Овечкина

Шубская родилась в 1993 году в семье актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. С детства девочка интересовалась спортом и посещала балетную студию, а чуть позже начала интересоваться актёрской профессией.

Знаменитая мама часто брала младшую дочь на кинофестивали, девочка ходила по красной дорожке и мечтала, что когда-нибудь тоже сыграет в кино.

Её мечта осуществилась в подростковом возрасте, когда она дебютировала в фильме "Ка-де-бо", а спустя год исполнила роль дочери героев Алёны Бабенко и Ильи Шакунова в картине Веры Глаголевой "Чёртово колесо".

Когда нужно было выбирать институт, девушка без особых раздумий выбрала ВГИК, продюсерский факультет. Настя переехала в съёмную квартиру, и с этого момента началась взрослая самостоятельная жизнь.

Однажды Шубская решила попробовать себя в модельном бизнесе. Ей стали поступать приглашения от престижных глянцевых журналов, а в 2015 году она стала королевой модного показа, устроенного в честь 20-летия фонда "Русский силуэт".

Окончив учёбу в России, девушка, не отказавшаяся от мечты стать актрисой, отправилась в Лос-Анджелес, чтобы учиться в филиале New York Film Academy. В США, правда, произошли грандиозные изменения в жизни Настасьи, которые отразились на её карьерных планах.

В 2015 году поползли слухи о том, что дочь Глаголевой встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. Позже эти слухи подтвердились.

Интересно, что они познакомились в 2008 году, когда Насте было всего 14 лет. Это произошло на Олимпиаде в Пекине, где Овечкин находился как гость, а Настя сопровождала отца, который был в Олимпийском комитете. Тогда никто из них не придал встрече особого значения, но в 2014 году Овечкин нашёл девушку в Instagram, написал ей, и с того момента они начали поддерживать связь.

"Я даже начала смотреть его игры с 3 часов ночи до 7 утра. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, и как только у Саши была игра в этом городе, мы встретились. Вот так все и началось", - вспоминала Шубская.