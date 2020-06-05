Настасья Шубская - младшая дочь Веры Глаголевой, жена и мать двоих сыновей Александра Овечкина
27 мая Настасья Шубская во второй раз стала мамой. Она родила мужу Александру Овечкину второго сына, которого назвали Ильёй. Сегодня мы расскажем вам об одной из самых известных жён в мировом хоккее.
Шубская родилась в 1993 году в семье актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. С детства девочка интересовалась спортом и посещала балетную студию, а чуть позже начала интересоваться актёрской профессией.
Знаменитая мама часто брала младшую дочь на кинофестивали, девочка ходила по красной дорожке и мечтала, что когда-нибудь тоже сыграет в кино.
Её мечта осуществилась в подростковом возрасте, когда она дебютировала в фильме "Ка-де-бо", а спустя год исполнила роль дочери героев Алёны Бабенко и Ильи Шакунова в картине Веры Глаголевой "Чёртово колесо".
Когда нужно было выбирать институт, девушка без особых раздумий выбрала ВГИК, продюсерский факультет. Настя переехала в съёмную квартиру, и с этого момента началась взрослая самостоятельная жизнь.
Однажды Шубская решила попробовать себя в модельном бизнесе. Ей стали поступать приглашения от престижных глянцевых журналов, а в 2015 году она стала королевой модного показа, устроенного в честь 20-летия фонда "Русский силуэт".
Окончив учёбу в России, девушка, не отказавшаяся от мечты стать актрисой, отправилась в Лос-Анджелес, чтобы учиться в филиале New York Film Academy. В США, правда, произошли грандиозные изменения в жизни Настасьи, которые отразились на её карьерных планах.
В 2015 году поползли слухи о том, что дочь Глаголевой встречается со звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. Позже эти слухи подтвердились.
Интересно, что они познакомились в 2008 году, когда Насте было всего 14 лет. Это произошло на Олимпиаде в Пекине, где Овечкин находился как гость, а Настя сопровождала отца, который был в Олимпийском комитете. Тогда никто из них не придал встрече особого значения, но в 2014 году Овечкин нашёл девушку в Instagram, написал ей, и с того момента они начали поддерживать связь.
"Я даже начала смотреть его игры с 3 часов ночи до 7 утра. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, и как только у Саши была игра в этом городе, мы встретились. Вот так все и началось", - вспоминала Шубская.
21 августа 2016 года Овечкин и Шубская стали мужем и женой, а через месяц после этого стало известно, что из жизни ушла мама Анастасии, Вера Глаголева. К сожалению, знаменитой актрисе так и не удалось увидеть внуков младшей дочери.
В 2018 году у пары родился сын, которого назвали Сергеем, а 27 мая 2020 года Настя родила Александру второго сына - Илью.
Сейчас семья Овечкиных живёт в пригороде Вашингтона и всё свободное время проводит вместе. Из-за пандемии коронавируса был прерван регулярный чемпионат НХЛ, поэтому Овечкин в последние месяцы проводит больше времени с семьёй.
Настасья - образцовая жена, с головой погружённая в домашние заботы. Правда, девушка не собирается превращаться в домохозяйку и, не раскрывая всех карт, рассказывает, что задумала несколько проектов. Один из них связан с дизайном, а второй - совместный с мужем.
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