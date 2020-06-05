В США уже больше недели продолжаются протесты, вызванные убийством во время полицейской операции афроамериканца Джорджа Флойда. Большинство протестов проходили мирно, но потом некоторые из них переросли в насилие, вандализм, столкновения с полицией и грабежи магазинов, что вынудило многие города установить комендантский час. Британская телекомпания BBC расследует, почему протесты распространяются так быстро и становятся жестокими.

Касательно происходящего в США эксперты проводят параллель с протестами в Великобритании в 2011 году, когда мирные демонстрации из-за убийства полицейским человека переросли в беспорядки, растянувшиеся на четыре дня.

Такие инциденты, как смерть Джорджа Флойда, обычно становятся "последней каплей", потому что символизируют более широкий опыт, который в целом для большинства людей связан с отношениями между полицией и чернокожим сообществом, отмечает Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете Великобритании.

Он также добавляет, что в условиях структурного неравенства вероятность конфронтации выше.

Скотт долгие годы изучал британские беспорядки того периода и сделал вывод, что протесты там были широко распространены, поскольку их участники в разных городах идентифицировали друг друга, основываясь на этническом происхождении или общей неприязни к полиции.

Это означало, что люди, заметив "плоды" протестующих в конкретных местах, мобилизовывались для протестов в других городах.

Важно то, как полиция реагирует

Эскалация протестов в насилие менее вероятна, если у полиции хорошие отношения с местной общественностью. В то же время очень важно, как именно полиция реагирует на протесты.

"Беспорядки - это результат взаимодействия - главным образом это связано с тем, как полиция обращается с толпой", - отмечает Скотт.

Например, в большой толпе протестующих напряженность может начаться, как только несколько людей вступят в конфронтацию с полицейскими. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов часто в такой ситуации действуют не против отдельных индивидов, а против всей толпы.

Если люди начинают чувствовать, что полиция применяет силу против них необоснованно, менталитет "мы против них" может взять верх.

Это может изменить отношение к конфронтации и насилию - люди могут начать думать, что насилие в данной ситуации оправданно.

Декан кафедры общественных наук в Калифорнийском университете Дернел Хант высказывает мнение, что полиция США значительно усилила свою агрессию во время акций протеста в прошлые выходные.

"Участие Национальной гвардии, использование резиновых пуль, слезоточивого и перцового газа - эти полицейские приемы способны еще больше осложнить и без того обостренную ситуацию", - говорит Хант.

Подобное можно заметить и в других протестах по всему миру. Например, в 2019 году в Гонконге антиправительственные акции протеста длились 7 месяцев. Они начались в основном мирно, но постепенно стали более жестокими.

Клифорд Скотт считает, что те полицейские департаменты, которые были обучены деэскалации кризисных ситуаций, с большей вероятностью могут избегать насилия во время акций протеста.

Галерея: Беспорядки в США

Важно то, что поставлено на карту

Эксперт по вопросам коллективных действий в Университете Райса (США) Марлон Муджиман указывает, что объяснить, почему некоторые протесты перерастают в насилие, может помочь моральная психология.

В сознании людей важную роль играет моральное сознание. "Когда мы переживаем нечто, что считаем аморальным, мы испытываем сильные чувства, потому что нам кажется, что необходимо защитить наше понимание морали. Это может затмить другие опасения людей, касающиеся сохранения порядка. Если вы чувствуете, что система сломана, вам хочется делать что-то радикальное, чтобы доказать, что это для вас неприемлемо", - говорит эксперт.

Исследования также показывают, что отдельные "пузыри" социальных медиа способны сделать людей более терпимыми к насилию, поскольку они создают чувство единства мнения общества.

Вандализм и грабежи не могут быть внезапными и случайными

Во время протестов в Соединенных Штатах ущерб был нанесен бесчисленному количеству предприятий, а также были разграблены ряд магазинов.

Скотт отмечает, что легко предположить, что толпы и начатые ими беспорядки - хаотичны и иррациональны, однако это совсем не так - для некоторых участников бунтов это весьма запланированное мероприятие.

"Грабежи в некоторой степени являются выражением власти - люди могут ежедневно чувствовать себя беспомощными перед полицией, но во время беспорядков их сила мгновенно становится больше, чем у сотрудников правоохранительных органов", - подчеркивает эксперт.

Исследования предыдущих беспорядков показывают, что погромы очень часто направлены на крупный бизнес, что в некоторой степени отражает чувство неравенства, созданное жизнью в системе рыночной экономики.

Хантс, между тем, утверждает, что цели вандализма и грабежей преднамеренно выбираются годами. Во время протестов в Лос-Анджелесе часто можно было наблюдать ситуацию, когда на зданиях компаний, принадлежащих этническим меньшинствам, краской писали "Принадлежит меньшинствам", чтобы участники беспорядков не трогали их.

Однако оба эксперта подчеркивают, что проблему грабежей не следует толковать так однозначно, поскольку в беспорядках и разбоях участвуют люди с очень разными мотивами, включая живущих в нищете или даже членов организованных преступных групп.

То, что насилие и разбои имеют конкретные цели и планируются заранее, подтверждается еще и тем фактом, что в частях города, где происходили грабежи, протестов вообще не было. Например, во время беспорядков в Гонконге грабежей почти не было. Протестующие приняли участие в стычке с полицией и разбили несколько витрин, но не грабили магазины.

Эксперт по вопросам общественного порядка в Гонконгском университете Лорен Хо отмечает, что это потому, что протесты в Гонконге были вызваны политическими проблемами и гневом в адрес полиции, а не дискриминацией и социальным неравенством.

Галерея: Протесты и погромы в США

Как предотвратить насилие в протестах?

Эксперты по вопросам общественного порядка подчеркивают, что в таких ситуациях важно, чтобы действия полиции считались законными, а сами полицейские должны иметь возможность вступать в диалог с протестующими.

"Хорошая полицейская практика - стараться избегать установки "мы и они", а также шагов, которые другая сторона может посчитать незаконными", - говорит Скотт.

Хо указывает на важность диалога, а также отмечает, что многие из сегодняшних акций протеста не имеют лидеров. "Если вы не можете найти лидера, вам трудно будет с ними поговорить", - сказал эксперт.

Протесты и беспорядки также могут стать результатом длительной напряженности и сложной проблемы, которая долгое время никак не решалась. Нынешние протесты в Соединенных Штатах являются самыми серьезными беспорядками с 1968 года, когда был убит Мартин Лютер Кинг.

"Убийство Джорджа Флойда - это не причина, а скорее последняя капля. Можно сказать, что даже жестокость полиции является лишь симптомом. Главная причина - превосходство белых, расизм и тому подобные проблемы, которые США не могут решить", - добавляет эксперт.