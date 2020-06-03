Латвийский хоккеист Грундманис дисквалифицирован на четыре года

7 декабря 2019 года в организме 31-летнего защитника были найдены следы мельдония. В тот день его клуб "Zemgale"/LLU встречался с хоккеистами "Лиепаи" и игрок принимал участие в этом матче.

Дисквалификация присуждена с 20 января 2020 года по 19 января 2024 года.

Грундманис в сезоне 2019/2020 принял участие в 17 матчах хоккейной лиги Optibet, в которых отметился тремя результативными передачами. За время карьеры игрок выступал в латвийских, казахских, чешских, британских и североамериканских командах. Он представлял и молодёжную сборную Латвии различных возрастов.