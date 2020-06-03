Нападающий сборной Словакии отказал рижскому "Динамо"

Он решил остаться в Словакии и достиг нового соглашения с клубом "Попрад", выступающим в высшей лиге этой страны.

"Решил остаться, потому что в Словакии я чувствую себя удобно", - цитирует хоккеиста Hokej.cz. "Переговоры начались еще до окончания прошлого сезона. Однако из-за пандемии коронавируса они были прерваны".

33-летний Заграпан играет на позиции центрального нападающего. И прошлые два сезона он представлял "Попрад".

"Мы знали, что у Марека было предложение из КХЛ. Оно появилось в марте", - сказал спортивный директор клуба. "Договорились, что в случае нового предложения от КХЛ мы ему препятствий чинить не будем".

В прошлом сезоне нападающий в 55 матчах забросил 21 шайбу и отдал 23 результативные передачи.

С 2009 по 2011 год словак играл и в КХЛ - один сезон он выступал за череповецкую "Северсталь", а затем за ханты-мансийскую "Югру".

За время своей карьеры Заграпан играл в клубах Чехии, Канады, США, Финляндии, Австрии и Швейцарии.

В составе сборной Словакии хоккеист выступал на чемпионате мира 2010 года, где в шести матчах забросил две шайбы. В последние годы он помогал сборной на проверочных турнирах во время сезона.