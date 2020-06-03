Часть Валки осталась без горячей воды на четыре месяца. Жителей призывают покупать бойлеры

Если в прошлые годы власти обеспечивали теплую воду хотя бы несколько раз в месяц, то теперь с 1 мая по 1 октября она будет отключена полностью.

Как до осени жить без горячей воды - теперь предстоит думать обитателям 86 квартир.

Жители считают, что самым логичным решением было бы подключить дома к центральному городскому водопроводу.

Самоуправление считает иначе - в таком случае теплотрассу нужно тянуть почти два километра, а это еще дороже, чем бойлеры.

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