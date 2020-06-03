Ср, 3.06.2020
Лето и время отпусков обычно является проблематичным для поддержания запасов крови периодом, а в связи с распространением вируса и введенными мерами предосторожности он будет еще сложнее. Государственный центр доноров крови
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Часть Валки осталась без горячей воды на четыре месяца. Жителей призывают покупать бойлеры

Часть Валки осталась без горячей воды на четыре месяца. Жителей призывают покупать бойлеры

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Окончание отопительного сезона для жителей Валки, проживающих в Сельскотехническом районе, означает и несколько месяцев без горячей воды. Этим летом ее отключат полностью. Использовать котельную в теплые месяцы года самоуправлению не выгодно экономически, поэтому местная власть призывает жителей приобретать бойлеры, сообщает Dienas ziņas.

Если в прошлые годы власти обеспечивали теплую воду хотя бы несколько раз в месяц, то теперь с 1 мая по 1 октября она будет отключена полностью.

Как до осени жить без горячей воды - теперь предстоит думать обитателям 86 квартир.

Жители считают, что самым логичным решением было бы подключить дома к центральному городскому водопроводу.

Самоуправление считает иначе - в таком случае теплотрассу нужно тянуть почти два километра, а это еще дороже, чем бойлеры.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ