Ср, 3.06.2020
Правительство работает как хорошая команда, мы сумели договориться о стратегии. В этой команде культура не поставлена в положение "сиротки", ее нужды рассматриваются наряду с нуждами других отраслей. Наурис Пунтулис, министр культуры

В Болдерае пенсионер попал под мотоцикл и получил тяжелую травму головы

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Болдерае пенсионер, пересекавший проезжую часть в неположенном месте, выскочил перед мотоциклом и вызвал столкновение, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Я не видела, как его сбили, но видела, что он там лежал. Там стояли три автомобиля скорой помощи. Одна из них наверное какая-то специализированная, небольшая. Полиция тоже была, две машины", - рассказала свидетельница происшествия.

Пострадавший в результате ДТП мотоциклист заработал царапины и травму головы. Медики доставили его в больницу для проведения дополнительных исследований.

Куда серьезнее пострадал пенсионер, который после столкновения ударился головой об асфальт.

"В этом ДТП пострадали два человека, мужчина в возрасте был доставлен в больницу с очень тяжелой травмой головы. Его состояние характеризуется как средней тяжести, по дороге в больницу пациент находился в сознании", - пояснила представитель NMPD Арита Фреймане.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ