В Болдерае пенсионер попал под мотоцикл и получил тяжелую травму головы

"Я не видела, как его сбили, но видела, что он там лежал. Там стояли три автомобиля скорой помощи. Одна из них наверное какая-то специализированная, небольшая. Полиция тоже была, две машины", - рассказала свидетельница происшествия.

Пострадавший в результате ДТП мотоциклист заработал царапины и травму головы. Медики доставили его в больницу для проведения дополнительных исследований.

Куда серьезнее пострадал пенсионер, который после столкновения ударился головой об асфальт.

"В этом ДТП пострадали два человека, мужчина в возрасте был доставлен в больницу с очень тяжелой травмой головы. Его состояние характеризуется как средней тяжести, по дороге в больницу пациент находился в сознании", - пояснила представитель NMPD Арита Фреймане.

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