В Эстонии при реконструкции улицы найдены человеческие кости, в том числе череп ребенка

Останки были обнаружены во время рытья котлована. Строительные работы на данном участке приостановлены.

Во вторник на месте побывала советник и археолог Департамента защиты памятников старины Ану Лиллак, чтобы понять, идет речь о костях, которые попали под дорожное покрытие вместе с насыпным грунтом откуда-то из другого места или это местное захоронение.

"Кости достаточно плохо сохранились в песке, во время землекопных работ они сломались, но все-таки удалось установить, что по меньшей мере у двух найденных останков сохранилась часть скелета, - описывает археолог Лиллак.

- Всего пока что найдены останки шести человек, среди них череп с нижней челюстью маленького ребенка. Поскольку сегодня территория вокруг костей была очищена минимально, пока невозможно определить пол и возраст погребенных людей".

"Принимая во внимание, сколько останков было найдено и информацию от Силламяэского музея, что и при строительстве Дома культуры были обнаружены кости, скорее всего, здесь когда-то было кладбище, точный размер которого неизвестен. На данный момент работа на территории обнаружения останков остановлена до приезда археологов, в других местах сейчас происходит очистка слоев грунта", - отмечает Лиллак.

В ходе археологического исследования кости будут полностью очищены и задокументированы. Также будет рассмотрено, могут ли под дорогой быть еще захоронения, которые пока не были обнаружены в ходе землекопных работ.

Археолог надеется, что будут найдены предметы, которые помогут установить возраст кладбища, потому что находок, которые указывали бы на определенную эпоху, на сегодняшний день найдено мало. Лишь рядом с одним набором костей было найдено немного гнилое дерево, которое может указывать на гроб, а также, вероятно, кусок гвоздя от него.

Лиллак пока не может сказать, когда точно начнутся раскопки, вероятно, на следующей неделе. Она отмечает, что рабочие, обнаружившие останки, достойны похвалы, потому что они вовремя заметили кости и очень помогли.