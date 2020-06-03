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Экологическая катастрофа в Норильске: введен режим ЧС

В Норильске и на Таймыре на севере России из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 ввели режим ЧС, сообщили в правительстве Красноярского края.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тонн дизельного топлива на площади около 350 кв. метров.

Топливо разлилось за пределы промышленной площадки, нефтепродукты попали в почву, водоем, реку Далдыкан и на проезжую часть.

Власти подсчитали, что ущерб может исчисляться миллиардами, а то и десятками миллиардов рублей. "Прежде всего мы хотим отметить, что ущерб, на наш взгляд, был бы минимальный либо значительно меньший, если бы компания НТЭК и администрация города Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС о произошедшей катастрофе", – заметил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, почему информация об аварии на ТЭЦ-3 поступила не сразу, а спустя два дня.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что 29 мая, в день разлива топлива, властям сообщили только о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината. Полная картина случившегося стала понятна благодаря сообщениям в соцсетях, уточнил он.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" – спросил Путин.

Гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании заявил, что информацию передали в соответствии с "планом ликвидации аварии".

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