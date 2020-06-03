Ср, 3.06.2020
Я думаю, что именно отсутствие толп является одним из преимуществ Латвии по сравнению с другими странами Европы. Янис Пиннис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов

США с 16 июня не позволят китайским авиакомпаниям летать в и из США

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

США с 15 июня не позволят китайским авиапкомпаниям летать в и из США, так как Пекин не разрешил американским авиакомпаниям возобновить услуги в Китае.

"Авиакомпании США просили с 1 июня возобновить пассажирские услуги. Неспособность правительства Китая утвердить их просьбу - нарушение нашего договора о воздушном транспорте", говорится в сообщении Министерства транспорта США.

Распоряжение об остановке полетов китайских авиакомпаний вступило в силу 16 июня, однако это может произойти и раньше, если так решит президент США Дональд Трамп.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ