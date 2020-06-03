США с 16 июня не позволят китайским авиакомпаниям летать в и из США

США с 15 июня не позволят китайским авиапкомпаниям летать в и из США, так как Пекин не разрешил американским авиакомпаниям возобновить услуги в Китае.
"Авиакомпании США просили с 1 июня возобновить пассажирские услуги. Неспособность правительства Китая утвердить их просьбу - нарушение нашего договора о воздушном транспорте", говорится в сообщении Министерства транспорта США.
Распоряжение об остановке полетов китайских авиакомпаний вступило в силу 16 июня, однако это может произойти и раньше, если так решит президент США Дональд Трамп.
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