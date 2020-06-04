Почему у Cadillac Саманты Тины литовские номера? Так проще

Певица рассказала, что машина, на которой она перемещается ежедневно, действительно зарегистрирована в соседней стране.

"Да, у меня литовский номер. Связь с Литвой у меня очень близкая. Примерно пять лет я очень много выступала там с концертами и очень много там находилась. Как известно, а для тех, кто не знает - у меня место жительства официально задекларировано в Литве, поэтому у машины и номера литовские", - рассказала передаче Саманта Тина.

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Почему так? Потому, что машина Саманты поставлена из Америки, и в Литве ее было проще всего зарегистрировать. В Латвии требования строже.

"Страны Европы между собой договорились о требованиях безопасности и экологических требованиях. Если машина произведена для американского рынка, мы не знаем, каковы эти требования, особенно потому, что в разных штатах они отличаются. Поэтому, если человек хочет ездить на произведенном в другом месте транспортном средстве, есть различные процедуры, которые необходимо соблюдать", - пояснил представитель CSDD Янис Айзпорс.

Он также указал, что Литва - единственное государство ЕС с другим порядком, и для предназначенного для рынка США автомобиля там не нужно проводить особую сертификацию. Однако, если предусмотрено использовать машину в Латвии, согласование нужно произвести. Если только на машине не ездит задекларированное в Литве лицо.

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"Допустим, мой парень не может ездить на моей машине. Он не может ездить по дорогам Латвии с литовскими номерами", - пояснила певица.

Другими словами, если по дорогам Латвии на зарегистрированной в Литве машине передвигается задекларированное в Литве лицо, то никаких проблем нет, можно ездить спокойно и ничего дополнительно платить не надо. Однако как только зарегистрированную в Литве машину передают гражданину Латвии, задекларированному в Латвии, то нужно платить сбор. В противном случае можно попасть в поле зрения полиции. Кроме того, важно, что в отличие от регистрационной платы за автомобиль, которая во всех странах Балтии одинакова, налог на эксплуатацию транспорта в Латвии самый высокий.

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