В Китае в результате нападения на школу с ножом пострадали более 40 человек

В результате нападения с ножом в основной школе на юге Китая ранения получили более 40 учеников и сотрудников учебного учреждения, сообщает dpa со ссылкой на китайские СМИ.
Нападение произошло в городе Гуанчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщила в Twitter газета Global Times со ссылкой на местную администрацию.
Нападавшим - один из школьных охранников, полиция его уже задержала. Возраст мужчины - около 50 лет. Мотивы его действий пока не установлены.
Нападение произошло около 8:30 утра по местному времени. В результате трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе директор начальной школы, охранник и один ученик.
Раненые ученики и сотрудники получают медицинскую помощь, подтвердило газете правительство Гуанси-Чжуанского региона.
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