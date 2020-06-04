На востоке Латвии Covid-19 заболел земессарг, в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения заявил министр обороны Артис Пабрикс.
Министр сказал, что информация была получена недавно. Он не смог точно сказать, произошло ли заражение во время исполнения служебных обязанностей.
"Это в очередной раз показывает лишь то, что всю социализацию и все, что происходит в общественной жизни, нужно воспринимать очень серьезно", - сказал он.
Министр напомнил, что Covid-19 в Латвии заболели и два латвийских солдата, а также два солдата находящихся в Латвии сил союзников, но все четверо переболели коронавирусом в легкой форме и уже выздоровели.
"Нам до сих пор удавалось очень хорошо защитить своих солдат, свою профессиональную службу, в том числе и Земессардзе", - отметил министр.
По словам Пабрикса, так как вирус не отменил другие болезни, он не отменил и другие угрозы, поэтому учения состоялись. Однако на них максимально соблюдались все мероприятия по безопасности и, по его мнению, в этом случае "числа говорят сами за себя".
В латвийской армии до сих пор было очень мало заболевших, тогда как в таких армиях, как у соседей, этих больных тысячи, сказал политик.
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