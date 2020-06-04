Covid-19 заболел земессарг

Министр сказал, что информация была получена недавно. Он не смог точно сказать, произошло ли заражение во время исполнения служебных обязанностей.

"Это в очередной раз показывает лишь то, что всю социализацию и все, что происходит в общественной жизни, нужно воспринимать очень серьезно", - сказал он.

Министр напомнил, что Covid-19 в Латвии заболели и два латвийских солдата, а также два солдата находящихся в Латвии сил союзников, но все четверо переболели коронавирусом в легкой форме и уже выздоровели.

"Нам до сих пор удавалось очень хорошо защитить своих солдат, свою профессиональную службу, в том числе и Земессардзе", - отметил министр.

По словам Пабрикса, так как вирус не отменил другие болезни, он не отменил и другие угрозы, поэтому учения состоялись. Однако на них максимально соблюдались все мероприятия по безопасности и, по его мнению, в этом случае "числа говорят сами за себя".

В латвийской армии до сих пор было очень мало заболевших, тогда как в таких армиях, как у соседей, этих больных тысячи, сказал политик.