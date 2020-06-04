Чт, 4.06.2020
Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует. Александр Лукашенко, президент Беларуси

В Латвии выявлено три новых случая заражения Covid-19; один человек скончался

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Ted S. Warren / AP

За последние сутки в Латвии выявлено три новых случая заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Один человек скончался.

Умерший находился в возрастной категории от 80 до 85 лет и имел хронические заболевания.

В среду было проведено 1486 тестов на Covid-19.

В целом с начала пандемии проведено 114 451 тест на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1082 человек. Выздоровели 760 человек, 25 человек умерли.

За последние сутки госпитализированы два человека с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 10 пациентов, у семи из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 165 человек, переболевших Covid-19.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ