В Латвии выявлено три новых случая заражения Covid-19; один человек скончался

За последние сутки в Латвии выявлено три новых случая заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Один человек скончался.
Умерший находился в возрастной категории от 80 до 85 лет и имел хронические заболевания.
В среду было проведено 1486 тестов на Covid-19.
В целом с начала пандемии проведено 114 451 тест на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1082 человек. Выздоровели 760 человек, 25 человек умерли.
За последние сутки госпитализированы два человека с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 10 пациентов, у семи из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 165 человек, переболевших Covid-19.
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