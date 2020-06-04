Ее ищут уже 13 лет. Новый поворот в таинственном деле о пропаже Мадлен Маккейн

Полиция Великобритании, расследующая таинственное исчезновение Мадлен Маккейн в 2007 году, установила нового подозреваемого. Они характеризуют это как "важный поворот" в деле, не раскрытом уже 13 лет, сообщает CNN.

Новый подозреваемый - 43-летний немец. Мужчина ранее был судим за сексуальное насилие по отношению к детям. Сейчас он отбывает "долгий" тюремный срок за "несвязанный с этим делом случай". В данный момент расследуется "возможное убийство" в связи с делом Маккейн.

Подозреваемый жил в португальском регионе Алгваре с 1995 по 2007 год, а также обитал в Praia de Luz - на курорте, где пропала Мадлен.

В среду, 3 июня, представители лондонского метрополитена раскрыли и детали о двух автомобилях, связанных с подозреваемым во время пропажи девочки, и призвали общество предоставить любую информацию о них.

"Первый - легко отличимый VW T3 Westfalia. Это была произведенная в начале 1980-х годов двухцветная модель с белым верхом и желтым низом. У него были португальские номера", указано в сообщении. Подозреваемый использовал его минимум с апреля по май 2007 года.

"Второй автомобиль - Jaguar XJR 6 1993 года выпуска, у которого были немецкие номера и который был зарегистрирован в Германии", указано в сообщении. "Считается, что в округе Praia da Luz он бывал в 2006 и 2007 году. Сначала машина была зарегистрирована на имя подозреваемого. 4 мая 2007 года, на следующий день после пропажи Мадлен, ее снова перерегистрировали на другого человека в Германии".

Рдители девочки Кейт и Герри Маккейн поблагодарили "силы полиции за их длительные старания во время поисков Мадлен".

"Все, чего мы хотели, это найти ее, открыть правду и призвать виновных к ответственности. Мы никогда не отбросим надежду, что найдем Мадлен живой, но, каким бы не был исход, нам нужно знать, чтобы обрести покой".

Жертва оппортунистического преступника

Однако не все считают, что дело удастся раскрыть. Как сообщало издание Mirror, бывший следователь Марк Уильямс-Томас считает, что Мадлен Маккейн стала жертвой оппортунистического преступника, действия которого были случайными.

"Тайна исчезновения Мадлен Маккейн никогда не будет раскрыта", - сказал бывший следователь, занимавшийся делом.

По его словам, дело не раскрыто, так как была отключена важная камера видеонаблюдения.

49-летний мужчина, который работал над важными делами по пропаже людей, считает, что дело Мадлен "нераскрываемо".

В своей новой книге "Hunting Killers" Марк пишет: "Похищение Мадлен Маккейн - это то дело, которое я поместил в категорию нераскрываемых".

"Дело не раскрыто только потому, что была отключена важная камера видеонаблюдения, что означает, что того, кто забрал Мадлен, нельзя было идентифицировать на месте событий".

Несмотря на это, он сказал, что с удовольствием бы увидел окончание дела - или возвращение Мадлен домой к семье, или чтобы кого-то осудили за преступление.

Как пропала Мадлен Маккейн

Девочке было всего три года, когда 3 мая 2007 года она пропала из квартиры на португальском курорте Praia da Luz.

В момент пропажи она находилась со своей семьей, которая была в отпуске.

Ее родители оставили Мадлен спать вместе с другими братьями и сестрами, тогда как сами отправились ужинать с друзьями в ближайший ресторан.

3 мая 2019 года, когда с момента пропажи Мадлен минуло 12 лет, ее родители поклялись, что продолжат поиски столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, в начале марта 2019 года вышел сериал, рассказывающий о пропаже девочки. Сериал попал под перекрестный огонь дискуссий, так как родители Мадлен заявили, что он может помешать поискам девочки, которые продолжаются уже более десяти лет.

За 13 лет пропажа Мадлен привлекла небывалое и нестихающее внимание СМИ. В поисках девочки происходили различные повороты - были получены сообщения от людей, которые якобы видели Мадлен. Полицию Португалии обвиняли в халатности и сокрытии доказательств, подозрения падали в том числе и на самих родителей девочки.