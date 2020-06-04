Пабрикс: единственная альтернатива урокам государственной обороны - обязательная военная служба

Если кто-нибудь будет чинить препятствия урокам государственной обороны в школах, он должен осознавать, что единственной альтернативой им является обязательная военная служба как для мужчин, так и для женщин, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр обороны Артис Пабрикс.
Он рассказал, что сейчас совместно с Министерством образования и науки идет подготовка учителей обороны. инструкторов. Уроки обороны уже ведутся на добровольной основе, а обязательными они станут с 2024 года.
По словам Пабрикса, уроки государственной обороны очень важны для безопасности и развития Латвии.
"Поскольку мы отказались от обязательного призыва, это единственный способ гарантировать готовность Латвии к современным вызовам и кризисам", - считает министр.
Говоря о бюджете оборонной отрасли, министр выразил надежду, что в будущем году он сохранится по крайней мере на уровне текущего года, так как нынешний кризис, в отличие от финансового, не связан с "затягиванием поясов".
Вооруженные силы, в отличие от других отраслей, не могут претендовать на поддержку ЕС и средства, выделенные на преодоление кризиса с Covid-19, добавил Пабрикс.
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