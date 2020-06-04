Пабрикс: единственная альтернатива урокам государственной обороны - обязательная военная служба

Он рассказал, что сейчас совместно с Министерством образования и науки идет подготовка учителей обороны. инструкторов. Уроки обороны уже ведутся на добровольной основе, а обязательными они станут с 2024 года.

По словам Пабрикса, уроки государственной обороны очень важны для безопасности и развития Латвии.

"Поскольку мы отказались от обязательного призыва, это единственный способ гарантировать готовность Латвии к современным вызовам и кризисам", - считает министр.

Говоря о бюджете оборонной отрасли, министр выразил надежду, что в будущем году он сохранится по крайней мере на уровне текущего года, так как нынешний кризис, в отличие от финансового, не связан с "затягиванием поясов".

Вооруженные силы, в отличие от других отраслей, не могут претендовать на поддержку ЕС и средства, выделенные на преодоление кризиса с Covid-19, добавил Пабрикс.