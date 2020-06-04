Во время тушения пожара на торфяном болоте в лесу найден пострадавший человек

Во время тушения пожара на торфяном болоте в Олайнском крае спасатели нашли в лесу пострадавшего человека, он был передан медикам, сообщает агентство LETA.
Вызов был получен накануне в 12:35, а ликвидировано возгорание было вскоре после 20 часов. Торфяное болото горело на площади в 1100 квадратных метров.
За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила также вызовы на тушение мусора, подлеска, кустов и сухой травы, покрывала, двух легковых автомобилей, двух садовых домиков, сарая, а также оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды.
Всего за прошедшие сутки в Латвии было потушено 19 пожаров. В Риге потушили семь пожаров, в других городах - четыре, а в краях - восемь.
С начала года в Латвии было потушено 3850 пожаров, 1375 из которых были пожары прошлогодней травы. В огне пострадали 123 человека, спасен - 141 человек, а погибли 42, в том числе один несовершеннолетний, свидетельствует статистика VUGD.
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