Во время тушения пожара на торфяном болоте в лесу найден пострадавший человек

Вызов был получен накануне в 12:35, а ликвидировано возгорание было вскоре после 20 часов. Торфяное болото горело на площади в 1100 квадратных метров.

За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила также вызовы на тушение мусора, подлеска, кустов и сухой травы, покрывала, двух легковых автомобилей, двух садовых домиков, сарая, а также оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было потушено 19 пожаров. В Риге потушили семь пожаров, в других городах - четыре, а в краях - восемь.

С начала года в Латвии было потушено 3850 пожаров, 1375 из которых были пожары прошлогодней травы. В огне пострадали 123 человека, спасен - 141 человек, а погибли 42, в том числе один несовершеннолетний, свидетельствует статистика VUGD.