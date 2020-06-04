Первому закону о Covid-19 присвоен статус высокой срочности: это позволит не продлевать режим ЧС

За присвоение закону статуса срочности проголосовали 69 депутатов. Им еще предстоит голосовать за сам законопроект.

Как сообщалось, правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении.