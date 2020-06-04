Эдгар Кулда: "Были переговоры с "Динамо", но я выбрал более надёжный вариант"

25-летний Кулда во вторник официально стал игроком "Металлурга", который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Стоит отметить, что тренером команды в следующем сезоне будет латвийский специалист Леонид Тамбиев.

"Металлург" вышел на связь с Кулдой ещё в марте, но хоккеист не спешил с подписанием контракта.

Кулда в прошлом сезоне провёл в ВХЛ 37 матчей под руководством Тамбиева в составе карагандинской команды "Сарыарка". Статистика игрока - 12 заброшенных шайб и 8 результативных передач.

"Я смотрел в направлении Европы, но никто не знает, что произойдёт. Неизвестно, когда начнут играть в Германии, Словакии, Чехии. Агент звонил многим клубам, которые говорили, что недавно потеряли генерального спонсора. Так я понял, что нужно быстро принимать решение, чтобы быть уверенным в месте работы в следующем сезоне", - рассказал Кулда в разговоре с TVNET.

Неопределённость была решающим фактором и в переговорах Кулды с представителями рижского "Динамо".

"У агента были переговоры [с "Динамо"]. Они тоже пока не знают, что и как будет. Если они через пару недель назначат главного тренера, который скажет, что я ему не нужен? Тогда я останусь ни с чем. Да, мы ждали, но пришло время принятия решения, поэтому мы выбрали более надёжный вариант".

В разговоре с TVNET Кулда отметил, что возвращение в КХЛ - это приоритет для него. Целью хоккеиста является более значимая роль в какой-нибудь из команд, чем это было до этого в "Динамо".

"ВХЛ очень закрытая лига. Европейцы туда не едут, а играющие в ВХЛ россияне не едут в Европу. Уровень лиги выше, чем я думал. В целом, стиль игры очень близок к КХЛ. Конечно, финальная фаза не на том же уровне, потому что нападающие более мастеровиты. Мне нравится там играть".

До ВХЛ Эдгар Кулда выступал в чешской экстралиге за команду "Злин". Игрок имеет также опыт выступления в КХЛ, где провёл 109 матчей в составе рижского "Динамо" и набрал 17 (8+9) очков. В 2016 году Кулда дебютировал в составе сборной Латвии на чемпионате мира.