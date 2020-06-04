Кариньш: режим ЧС в Латвии будет окончен 9 июня

Начиная заседание, премьер указал, что первому из законов о Covid-19 в Сейма голосованием установлена так называемая "высокая срочность", необходимая, чтобы не было нужно продлевать режим чрезвычайного положения.

"Это означает, что мы можем выйти из режима чрезвычайной ситуации как планировалось [9 июня]", - отметил премьер.

Режим чрезвычайной ситуации с целью ограничить распространение Covid-19 в Латвии вступил в силу 13 марта.

Напомним, первый из законов о Covid-19 получил в Сейме статус высокой срочности, необходимый для того, чтобы не пришлось продлевать режим чрезвычайной ситуации.

За присвоение закону статуса срочности проголосовали 69 депутатов. Им еще предстоит голосовать за сам законопроект.

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены режима чрезвычайной ситуации.