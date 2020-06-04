Бертанс: "В саратовской раздевалке воняет так, будто кто-то умер там неделю назад"

"Довольно сложно собраться на такие матчи, если после двух тяжёлых игр в Евролиге и длинного перелёта мы приезжаем в Саратов, где в зале температура плюс 8 градусов, а в раздевалке воняет так, будто там кто-то умер неделю назад", - сказал Бертанс.

"Поэтому выездные матчи против таких команд обычно получались достаточно равными. Нужно брать во внимание также то, что эта команда всю неделю готовилась к игре против нас и дополнительная мотивация им не была нужна".

Пресс-служба саратовского "Автодора" отреагировала на слова латвийского защитника о неприятном запахе в раздевалке саратовской арены.

"Как мы вычислили, это был запах из его рта", - написал саратовский клуб в своём Twitter, отметив в сообщении Бертанса.

В минувшем сезоне Дайрис Бертанс защищал цвета подмосковной команды "Химки", с которой у баскетболиста контракт будет действовать ещё один год. В сезоне-2019/2020 Бертанс в Евролиге из-за травм отыграл всего семь матчей.

В составе сборной Латвии Бертанс провёл 108 матчей, набирая в среднем 9,5 очков и отдавая 2,8 передачи. В разговоре с журналом Sporta Avīze баскетболист отметил, что, возможно, свой последний матч за национальную команду он уже провёл.