С 10 июня Рижская соцслужба возобновит очный прием клиентов, но по записи

С 10 июня Рижская соцслужба возобновит очный прием клиентов, однако получить услуги можно будет только по записи, сообщили агентству LETA в думе.
Клиенты могут записаться на визит, позвонив в ближайший территориальный центр соцслужбы или на бесплатный информационный телефон 80005055.
С 10 июня работу возобновят также дневные центры соцслужбы и общественный центр. Творческие занятия будут проходить в небольших группах и с перерывами на проветривание помещений и дезинфекцию.
Для участия в группах необходимо заранее подать заявку, позвонив в дневной центр. Занятия, предполагающие активные движения, будут по возможности проходить на улице. Клиенты центров должны будут использовать маски.
Клиенты будут допускаться в помещения соцслужбы только по предварительной записи, поэтому самоуправление советует приезжать не раньше чем за пять минут до назначенного времени. На прием необходимо приходить, прикрыв рот и нос маской, шарфом или платком.
Документы, как и прежде, можно подавать удаленно.
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