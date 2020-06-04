С 10 июня Рижская соцслужба возобновит очный прием клиентов, но по записи

Клиенты могут записаться на визит, позвонив в ближайший территориальный центр соцслужбы или на бесплатный информационный телефон 80005055.

С 10 июня работу возобновят также дневные центры соцслужбы и общественный центр. Творческие занятия будут проходить в небольших группах и с перерывами на проветривание помещений и дезинфекцию.

Для участия в группах необходимо заранее подать заявку, позвонив в дневной центр. Занятия, предполагающие активные движения, будут по возможности проходить на улице. Клиенты центров должны будут использовать маски.

Клиенты будут допускаться в помещения соцслужбы только по предварительной записи, поэтому самоуправление советует приезжать не раньше чем за пять минут до назначенного времени. На прием необходимо приходить, прикрыв рот и нос маской, шарфом или платком.

Документы, как и прежде, можно подавать удаленно.