В Бикерниеках представили автомобиль, на котором можно победить на чемпионате мира

Несмотря на то, что в странах Балтии 12 автомобилей этого класса, это первый автомобиль из Латвии. Больше об этом рассказал руководитель команды Лаурис Вигантс.

"С большим интересом наблюдаем за развитием класса TCR в чемпионате Балтии. Видя, что всё больше команд выбирает автомобили этого класса, мы поняли, что это правильное направление - заводская машина, в которой каждая деталь продумана для участия в соревнованиях. Это очень быстрый автомобиль, который прост и понятен в обслуживании. Мы уверены, что после проведения тестов, мы сможем конкурировать за самые высокие места", - сказал Вигантс.

Это исторически первый автомобиль в латвийском автоспорте, с помощью которого можно стать чемпионом мира на любых соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации.

Одним из гонщиков команды на соревнованиях в Риге и Пярну станет финский пилот Антти Рантала, который очень рад, что ему удалось присоединиться к команде LV Racing.

"После долгих переговоров я решил присоединиться к команде, у которой большие амбиции и лучший автомобиль в чемпионате. Надеюсь на большие достижения в этом года и не могу дождаться первых тестов и соревнований", - сказал спортсмен.

Стоит также добавить, что цена на новые заводские автомобили класса TCR колеблется от 100 до 130 тысяч евро. Подержанные автомобили можно приоборести за 50-80 тысяч евро.

В этом году предусмотрены два этапа чемпионата Балтии - 14-16 августа в Пярну, а также 9-11 октября в Риге.