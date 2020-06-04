На фоне других стран ЕС спад розничной торговли в Латвии не такой и большой

Наибольшее снижение объема розничной торговли было зафиксировано во Франции (-31,1%), Словении (-29,8%), на Мальте (-24,8%) и в Люксембурге (-24,7%). В Литве объем розничной торговли в этот период сократился на 17,9%, а в Эстонии - на 15%.

Объем розничной торговли в апреле снизился во всех странах ЕС, по которым доступна информация.

В среднем по ЕС в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го спад розничной торговли составил 18%, в еврозоне - 19,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2020 года спад розничной торговли в ЕС составил 11,1%, а в еврозоне - 11,7%.

Самый существенный спад розничной торговли за этот период зафиксирован на Мальте (-25,1%), в Румынии (-22,3%) и Ирландии (-21,9%), а в Швеции объем розничной торговли остался неизменным.

В Латвии розничная торговля в апреле по сравнению с мартом этого года показала спад на 7,7%, в Литве спад составил 9,3%, а в Эстонии - 17,5%.

Данные о Чехии, Греции, Италии и Кипре недоступны.