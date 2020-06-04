Новые случаи Covid-19 - в Риге и Лиелвардском крае

Активные случаи заболевания констатированы в 51 самоуправлении.

За последние сутки в Латвии выявлено три новых случая заражения Covid-19, один человек от этой болезни скончался.

Умерший человек относился к возрастной группе от 80 до 85 лет и страдал рядом хронических заболеваний.

В среду было проведено 1486 тестов на Covid-19.

В целом с начала пандемии проведен 114 451 тест на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1082 человек. Выздоровели 760 человек, 25 человек умерли.

За последние сутки госпитализировано два заболевших Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 10 пациентов с Covid-19, у семи из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 165 человек, переболевших Covid-19.