Рейрс: проект Лиепайской тюрьмы находится в высокой степени готовности

Проект строительства Лиепайской тюрьмы находится в высокой степени готовности и может быть быстро реализован, заявил на внеочередном заседании правительства министр финансов Янис Рейрс.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что на запланированные для строительства Лиепайской тюрьмы почти 150 млн евро можно решить все проблемы сферы внутренних дел.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил, что по проекту Лиепайской тюрьмы были дискуссии, и была достигнута политическая договоренность. Он хотел бы узнать мнение Минфина по этому вопросу.
Рейрс со своей стороны подчеркнул, что поддерживает предложение Министерства юстиции о реализации проекта строительства Лиепайской тюрьмы.
"У нас есть деньги, и нужно разогревать экономику, а это готовый проект, который можно быстро начать. Нам не годятся объекты, которые будут когда-нибудь после 2025 года. Это проект с самой высокой степенью готовности", - сказал министр.
Правительство поддержало предложение Минюста начать строительство тюрьмы в 2021 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.
Министерство подсчитало, что в результате строительства в ближайшие годы в виде налогов в бюджет вернется 30-50 млн евро. Также уменьшатся расходы государства на поддержание старой инфраструктуры мест заключения.
Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.
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