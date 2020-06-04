Заражение Covid-19 будет считаться несчастным случаем на работе только при одном условии

Таким образом заболевание само по себе не считается несчастным случаем на работе, если его причиной не является чрезвычайное идентифицируемое происшествие.

Например, если человек, инфицированный Covid-19, непосредственно подвергнет опасности медика, выполняющего свои обязанности, сорвав с него маску, это будет расцениваться как чрезвычайное происшествие, в результате которого может произойти заражение.

Если после этого медицинскому работнику будет поставлен диагноз Covid-19, это можно считать несчастным случаем на работе. С другой стороны, если такого чрезвычайного события не произойдет, возникновение инфекционного заболевания, включая Covid-19, не будет считаться несчастным случаем на рабочем месте, поясняет Минблаг.