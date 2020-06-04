В Норвегии в результате оползня в море унесло восемь домов

Оползень произошел в среду в северном норвежском регионе Финамарк. Обрушение произошло на территории шириной примерно в 800 метров.

Согласно предварительной информации, раненых или погибших в результате инцидента нет. Однако, как отмечает полиция Финмарка, на месте происшествия еще работают спасатели, поэтому информация может измениться.

Также полиция сообщила, что в результате оползня в море унесло собаку, однако животное само выплыло на берег и ему ничто не угрожает.

Спасатели продолжают оценивать нанесенные оползнем потери.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020