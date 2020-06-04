Чт, 4.06.2020
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В Норвегии в результате оползня в море унесло восемь домов

ФОТО: Ekrānšāviņš

В результате обрушения земли в Норвегии в море унесло восемь домов, пишет The Local.

Оползень произошел в среду в северном норвежском регионе Финамарк. Обрушение произошло на территории шириной примерно в 800 метров.

Согласно предварительной информации, раненых или погибших в результате инцидента нет. Однако, как отмечает полиция Финмарка, на месте происшествия еще работают спасатели, поэтому информация может измениться.

Также полиция сообщила, что в результате оползня в море унесло собаку, однако животное само выплыло на берег и ему ничто не угрожает.

Спасатели продолжают оценивать нанесенные оползнем потери.

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