"Не признавал ошибок". Почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна?

Последние несколько дней в Швеции смертность от Covid-19 была самой высокой в мире в пересчете на душу населения. Это новый повод для критики властей страны, которые поддержали позицию Тегнелла и не стали вводить ограничительных мер, разрешив людям свободно передвигаться по стране.

Тегнелл действительно рассказал журналистам, что кое-что, вероятно, можно было сделать иначе, но такое заявление он сделал далеко не впервые и выбирал крайне аккуратные формулировки. Так почему весь мир решил, что противник локдаунов извиняется за ошибки?

Что на самом деле сказал Тегнелл?

Андерс Тегнелл несколько месяцев назад сказал "нет" локдауну и самоизоляции. Этой позиции он придерживается до сих пор и за нее не извиняется.

В интервью "Радио Швеция" он признал, что в борьбе с коронавирусом страна уже потеряла много людей. Он даже признал, что если бы изначально у политиков и ученых было бы такое же понимание природы болезни, как сейчас, вероятно, страна могла бы пойти по другому пути.

"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир", - заявил он.

В интервью Тегнелл использовал аккуратные формулировки: например, он сказал, что есть потенциал улучшить принятые в Швеции меры. Правда, он не уточнил, как именно стоило бы скорректировать стратегию, а несколькими часами позже на пресс-конференции подтвердил, что нынешний подход считает самым правильным для страны.

Он попросил не воспринимать его предыдущее заявление как отказ от нынешней стратегии. По мнению шведского эпидемиолога, пока еще слишком рано делать выводы о том, правы ли были страны, выступившие за жесткие ограничения: "За последние три-четыре месяца мы поняли, что эта болезнь с большой вероятностью может начать снова распространяться".

Несмотря на то, что многие мировые СМИ теперь пишут, что Тегнелл не просто признал ошибку, но сделал это впервые, эти утверждения не соответствуют действительности. Аналогичные заявления эпидемиолог делал и раньше, например, говорил, что совсем не убежден в абсолютной правильности шведской стратегии.

Пол Фрэнс, эпидемиолог в Лундском университете Швеции, согласен, что журналисты неверно истолковали заявление Тегнелла: "Конечно, говорить, что Тегнелл извинился - это неправильно. Он не извинялся за шведскую стратегию и не сказал ничего грандиозного. Вопрос, который стоит задать, звучит так: почему люди так зацепились за эти слова и отреагировали на них?"

В Швеции все так плохо?

В Швеции, где живет чуть больше 10 млн человек, коронавирус подтвержден у 40 тыс. Умерли от болезни 4,5 тыс. человек.