В Лиепаю на самолете: airBaltic возобновляет еще один маршрут

Полеты в Лиепаю airBaltic планирует выполнять четыре раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

По мнению заместителя председателя Лиепайской думы Улдиса Сескса, на фоне прогнозов об изменении привычек людей в путешествиях и большего акцента на поездки внутри страны возобновление авиасообщения с Лиепаей может побудить жителей Риги и других городов Латвии выбрать в этом году Лиепаю маршрутом своего отдыха.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллинн, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург.

Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Париж, Вену и Дюссельдорф.

Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса.