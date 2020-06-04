В Лиепаю на самолете: airBaltic возобновляет еще один маршрут

13 июля Латвийская авиакомпания airBaltic планирует возобновить полеты из Риги в Лиепаю, сообщили RUS TVNET в компании.
Полеты в Лиепаю airBaltic планирует выполнять четыре раза в неделю на самолете Airbus A220-300.
По мнению заместителя председателя Лиепайской думы Улдиса Сескса, на фоне прогнозов об изменении привычек людей в путешествиях и большего акцента на поездки внутри страны возобновление авиасообщения с Лиепаей может побудить жителей Риги и других городов Латвии выбрать в этом году Лиепаю маршрутом своего отдыха.
В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллинн, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург.
Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Париж, Вену и Дюссельдорф.
Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса.
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