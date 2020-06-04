Маски остаются, собрания увеличиваются: озвучены первые послабления с 10 июня

"Эти осторожные послабления обязательно должны сопровождаться ответственным поведением, предусматривающим как дезинфекцию рук, так и соблюдение дистанции", - отметила министр.

Июль

По словам Винькеле, если распространение Covid-19 не увеличится и не появятся вспышки, вызванные передвижением людей через границы, в июле планируется разрешить собираться на свежем воздухе в количестве до 1000 человек, а в помещениях останется в силе ограничение в 100 человек.

Если площадь помещения более 1000 квадратных метров, то лимит составит 500 человек.

Август

Согласно плану, в августе одновременно в помещениях смогут собираться до 250 человек, при этом сохранится лимит в 500 человек для помещений площадью более 1000 квадратных метров. На свежем воздухе в силе планируется оставить лимит в 1000 человек.

Требования

Министр призвала носить маски или как-то иначе прикрывать лицо на мероприятиях.

Требование носить маски в общественном транспорте сохранится и впредь!

Маски в центрах социального ухода и в больницах также останутся обязательными.

Напомним, нынешнее регулирование подразумевает, что как в помещениях, так и на свежем воздухе можно собираться группами до 25 человек, за исключением особого режима в сфере спорта, образования и культуры.

Добавим, что никакие решения еще окончательно не утверждены. Кабинет министров планирует их рассмотреть и утвердить на следующей неделе.

Видео: Пресс-конференция Кабинета министров о жизни после отмены режима ЧС