Футболист "Атлетико" Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы

Коста был приговорён к шести месяцам тюрьмы и выплате штрафа в размере 543 208 евро за неуплату налогов. Футболист не будет отбывать тюремный срок, так как, согласно испанскому законодательству, тюремное заключение сроком до двух лет может быть заменено на штраф.

ESPN сообщает, что 31-летний футболист обвинялся в неуплате налогов на сумму в 1,37 млн евро с прибыли от имиджевых прав. Коста нарушил закон ещё в 2014 году, но рассмотрение дела состоялось только сейчас. Ранее он погасил задолженность в полном объёме.

Диего Коста выступает за "Атлетико" с 2018 года. В ходе своей карьеры нападающий выступал также за "Брагу", "Пенафиел", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Челси".

В текущем сезоне Коста провёл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и сделал две результативные передачи.