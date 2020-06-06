Ограничения и заболеваемость Covid-19 - есть ли связь? Исследование в Эстонии

Нельзя сказать, что меры были слишком строгими. Я не знаю, в какой ситуации мы бы оказались в настоящий момент, если бы их не было.

- Об Италии пишут, что болезнь ослабевает. Как вы это прокомментируете и наблюдается ли у нас такая же тенденция?

- Такое может случиться, что заболевание станет слабее. Известно же, что вирусы могут мутировать. В то же время, когда итальянцы говорят, что болезнь ослабевает, несколько недель назад пришло сообщение из провинции на северо-востоке Китая о новой вспышке коронавируса. И там скорее было так, что выздоровление заняло больше времени и болезнь протекала сложнее. Поди разберись.

Когда показатель заболеваемости низкий, и сам вирус кажется немного слабее. Чем меньше носителей вируса и больных, тем меньше тех, кто попадает в больницы или умирает. Эти вещи связаны между собой и находятся в равновесии.

На основании третьей волны нашего исследования могу сказать, что в среднем люди болели 17-18 дней, поэтому не могу подтвердить, что болезнь быстро проходит.

Были случаи, когда заболевание протекало шесть-семь дней, но были и длившиеся очень долго, 20-30 дней, истории болезни. И по прошествии недель исследования эта картина остается неизменной.

- Выявило ли исследование отличия с историями болезни других стран?

- Везде все примерно одинаково.

Непосредственно это мы не исследовали, но, кажется, что, по крайней мере, с Финляндией, Латвией и Литвой у нас достаточно одинаковые показатели.

В один момент в Италии было много зараженных и госпитализированных. Возможно, здесь роль сыграли какие-нибудь другие обстоятельства, например, те, кто заболевал.

В Италии казалось, что заболевание протекало сложнее, но их средняя продолжительность жизни длиннее, пожилых людей среди больных было больше, а именно они подвержены более серьезному риску.

У нас заболевших больше было в возрастной группе от 40 до 64 лет, то есть не среди пожилых. Пожилые, вероятно, быстрее остальных изолировались и не сталкивались с инфицированными. В то же время им сложнее всего перебороть это заболевание и среди скончавшихся больше 80-90-летних.

Как известно, наличие хронических заболеваний осложняет протекание любого инфекционного заболевания, в том числе коронавируса.

- Вы исследовали поведение людей во время чрезвычайного положения? И что вышло?

- Во время чрезвычайного положения люди придерживались требований и поэтому нам удалось ограничить распространение заболевания. В настоящий момент мы правда не видим, что более свободное поведение по окончанию чрезвычайного положения привело бы к росту заболевания.

Возможно, скачек еще впереди. Ограничения ведь еще ослабляют, например, в середине июня должно начаться свободное движение в зоне Шенгена.

Первые новости об антителах Помимо исследования распространения вируса, представили предварительные результаты исследования антител против коронавируса Koro-SeroEST. Речь идет о предварительном исследовании и оно выполнено лишь наполовину - в настоящему моменту к исследованию привлечена половина из запланированного количества участников и у 40% из них проведен анализ на антитела. Пилотное исследование было осуществлено на Сааремаа в столичном районе Ыйсмяэ. Профессор медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила, что речь идет о первоначальных результатах, которые, безусловно, будут дополнены, но в случайной выборке на Сааремаа антитела были обнаружены у пяти-шести процентов и в Ыйсмяэ - у одного процента людей. Антитела показывают, что люди переболели вирусом, но у 36 процентов из них не было ни одного симптома заболевания или контакта с заболевшими. Исследование проводит Тартуский университет и его преподаватель педиатрии Пийа Йыги.