Бывшая модель Playboy приобрела румынский футбольный клуб

Клуб Hermannstadt был основан относительно недавно - в 2015 году, однако два года назад команда сумела выйти в финал Кубка Румынии.

Считается, что у клуба долг в размере более одного миллиона долларов, сообщают румынские СМИ.

47-летняя Продан инвестировала порядка 350 тысяч евро, чтобы вместе с другими инвесторами спасти клуб от банкротства.

Продан - известный футбольный агент. В большей степени благодаря ей в 2016 году румынский футболист Николае Станчу за 11 миллионов евро перешёл из бухарестской Steaua в бельгийский Anderlecht.

Переход Станчу стал самым дорогим в истории румынского футбола.