Пт, 5.06.2020
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Бывшая модель Playboy приобрела румынский футбольный клуб

Бывшая модель Playboy Анамария Продан, создавшая удачную карьеру футбольного агента, приобрела попавший в финансовые трудности румынский футбольный клуб AFC Hermannstadt, пишет Reuters.

Клуб Hermannstadt был основан относительно недавно - в 2015 году, однако два года назад команда сумела выйти в финал Кубка Румынии.

Считается, что у клуба долг в размере более одного миллиона долларов, сообщают румынские СМИ.

47-летняя Продан инвестировала порядка 350 тысяч евро, чтобы вместе с другими инвесторами спасти клуб от банкротства.

Продан - известный футбольный агент. В большей степени благодаря ей в 2016 году румынский футболист Николае Станчу за 11 миллионов евро перешёл из бухарестской Steaua в бельгийский Anderlecht.

Переход Станчу стал самым дорогим в истории румынского футбола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#morning ❤️❤️❤️🍀

A post shared by Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf) on

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