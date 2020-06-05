Агрессивные водители предпочитают BMW? Нет - так однозначно сказать нельзя

Она - владелец двух автомобилей марки BMW и удивлена таким отношением Госполиции, по ее мнению, было бы объективнее, если бы в клипе были машины нескольких марок.

"На самом деле мне очень не нравится, что в обществе культивируется мнение, что агрессивно ездят водители BMW и только BMW. На самом деле это не так. Агрессивны водители многих марок машин. И в самой машине вины нет. В клипе могли быть пять, восемь, 12 машин. Сделать кадрирование... Один фрагментик с одной машиной, второй - со второй. Да, это был бы более конкретный вариант. Можно было создать и в виде мультфильма, где машины нарисованы и визуально не указывают на конкретную марку. На уровне Европы такая... Это можно назвать даже государственной пропагандой против BMW. Это недопустимо", - рассказала Кристине Дзюба передаче Bez Tabu.

ФОТО: Скриншот видео из передачи Bez tabu

В свою очередь стражи порядка отмечают, что не хотели оскорблять чувства пользователей какой-то конкретной марки автомобиля. Интересно, что многие стражи порядка сами используют автомобили BMW. Как указал начальник главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис, он уже несколько лет ежедневно использует BMW и не считает себя агрессивным водителем. Он также советуют другим не обижаться, так как мнение о водителе BMW как агрессивном водителе - это по умолчанию старый стереотип.

Данные CSDD свидетельствуют, что в Латвии пятая по распространенности марка машины - это Opel, на четвертом месте - BMW, бронзовую медаль получает Volvo, серебряную - Audi, а больше всего жители Латвии любят Volkswagen. Именно эти данные могут стать точкой отчета, если говорить о марках машин и агрессивных водителях.

ФОТО: Скриншот видео из передачи Bez tabu

Крапсис также указал, что нет прямой связи между принадлежностью автомобиля к конкретной марке и вероятностью, что за рулем будет находиться агрессивный водитель. Также он добавил, что всего в 2019 году было оформлено примерно полторы тысячи протоколов за агрессивную езды, а в 2018 году - на 40% меньше. Несколько лет назад стражи порядка выяснили, что тяжелые ДТП больше всего попадают Audi возрастом более 20 лет.

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