В Латвии за сутки - три случая Covid-19, новых госпитализированных нет

В четверг было проведено 1010 тестов на Covid-19.

За последние сутки новых госпитализированных с Covid-19 не было. На данный момент в больницах лечатся 10 пациентов с Covid-19, у семи из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии проведен 115 461 тест на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1085 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 165 человек, переболевших Covid-19.