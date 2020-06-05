В авариях за сутки пострадали три пешехода и девять велосипедистов

В минувшие сутки в ДТП пострадали 23 человека, в том числе три пешехода и девять велосипедистов, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Всего зарегистрировано 95 автоаварий, в том числе 20 с пострадавшими.
Оформлено девять административных протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения, 163 за превышение скорости, а в целом за нарушения правил дорожного движения - 390 протоколов.
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