В авариях за сутки пострадали три пешехода и девять велосипедистов

Всего зарегистрировано 95 автоаварий, в том числе 20 с пострадавшими.

Оформлено девять административных протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения, 163 за превышение скорости, а в целом за нарушения правил дорожного движения - 390 протоколов.