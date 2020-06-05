Видео ⟩ Латвийский судья оказался в центре скандала - показал темнокожему футболисту средний палец

Как пишет Newsru.com, во время товарищеского матча между клубами РФШ и "Рига" на 75-й минуте игры судья удалил темнокожего нападающего РФШ из Кот-д'Ивуара Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника.

Кадры трансляции моментально попали в зарубежные СМИ, на фоне происходящих в мире расовых волнений мог разразиться грандиозный скандал, однако Трейманис объяснил свои действия. Нужно сказать, что объяснения всех удовлетворили.

"Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем - его партнерам и тренерам - стало ясно, за что применена красная карточка.