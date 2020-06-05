Пт, 5.06.2020
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Фото ⟩ Певица Пелагея сменила имидж

Пелагея

ФОТО: скриншот видео

Российская исполнительница и наставница в шоу "Голос" Пелагея сменила имидж. Новой фотографией она поделилась на своей странице в соцсетях. 

Артистка подстригла челку и немного укоротила длину волос.

"Подстригла челку. Вспомнила 2014... И настроение улучшилось!" - написала Пелагея. 

Стоит сказать, что певице подходит такая стрижка. С этим согласились ее звездные коллеги и подписчики. 

"Тебе очень идет", "Помолодела лет на 20", "Как челка меняет человека", "Красотка", "Бомба", "Солнечная", "Не узнать" - писали восхищенные фолловеры. 

Напомним,  в конце 2019 года 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван Телегин объявили о разводе. Недавно же выяснилось, что официальное заявление о расторжении брака с хоккеистом певица подала только на днях, спустя почти пять месяцев после сообщения о разрыве.

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