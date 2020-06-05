Фото ⟩ Певица Пелагея сменила имидж

Стоит сказать, что певице подходит такая стрижка. С этим согласились ее звездные коллеги и подписчики.

"Тебе очень идет", "Помолодела лет на 20", "Как челка меняет человека", "Красотка", "Бомба", "Солнечная", "Не узнать" - писали восхищенные фолловеры.

Напомним, в конце 2019 года 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван Телегин объявили о разводе. Недавно же выяснилось, что официальное заявление о расторжении брака с хоккеистом певица подала только на днях, спустя почти пять месяцев после сообщения о разрыве.