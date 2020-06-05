Пт, 5.06.2020
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На Тейке ушла из дома и не вернулась Рута 2006 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Участок Госполиции Тейка разыскивает Руту Ворошилову 2006 года рождения, которая в четверг, 4 июля, в полдень вышла из дома в Риге на Бривибас гатве и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, длинные темно-красные волосы.

Была одета в черную кожаную куртку, темные штаны, темные кроссовки, красную спортивную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девушки, просят звонить по номерам телефонов 67085942 или 110.

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