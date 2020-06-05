PTAC: после завершения режима ЧС туристические компании должны вернуть деньги клиентам

После завершения режима чрезвычайной ситуации туристические компании должны начать возврат денег клиентам за отмененные путешествия, заявила в передаче TV3 "900 секунд" руководитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня.
Деньги должны быть возвращены клиентам, которые не согласны на другую поездку или перенос поездки на более поздние сроки.
По словам Витолини, несмотря на то, что большинство туристических компания сейчас неспособны рассчитаться с клиентами, есть и такие, кто уладил свои обязательства.
В апреле PTAC получила 1498 жалоб потребителей, что на 12,3% больше, чем годом ранее. 456 жалоб касались авиационных услуг (+34,9%), 85 - услуг развлечений, спорта и отдыха (+88,9%), 57 заявлений касались туристических услуг (примерно в три раза больше, чем годом ранее).
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!