Банк Латвии пересмотрел прогнозы: экономику ожидает более стремительный спад

Банк прогнозирует также, что средняя годовая инфляция составит 0% вместо прежних 0,5%.

Банк Латвии ожидает в 2021 году прироста экономики на 6,7% и инфляции в размере 0,2%, а в 2022 году - прироста внутреннего валового продукта (ВВП) на 5% и инфляции в размере 1,3%.

Банк Латвии прогнозирует, что безработица в 2020 году составит 9,6% от экономически активного населения, в следующем году - 10,3%, в 2022 году - 9,6%.

В то же время при благоприятном сценарии Банк Латвии прогнозирует в этом году снижение ВВП на 6,3%, в будущем году - рост на 7%, в 2022 году на 6,2%. Прогноз по инфляции при этом сценарии составляет 0,1% в этом году, 0,4% в 2021 году и 1,6% в 2022 году, по безработице - 9,2% в этом году, 9,7% в будущем году и 9% в 2022 году.

При неблагоприятном сценарии, по мнению Банка Латвии, в этом году снижение ВВП составит 13,5%, в будущем году будет рост на 9,7%, в 2022 году - на 4,8%. Средняя годовая инфляция составит в этом году 0%, в будущем году будет дефляция 0,3%, в 2022 году инфляция 0,8%. Прогноз по безработице при неблагоприятном сценарии составляет в этом году 10,6% от экономически активного населения, в следующем году - 11,6%, в 2022 году - 10,3%.

Банк Латвии отмечает, что ограничения в сфере услуг (запрет на мероприятия и путешествия) значительно уменьшают потребление, которое, с другой стороны, уменьшается также из-за сокращения доходов. Неопределенность, связанная с длительностью и тяжестью пандемии Covid-19, заставляет людей быть осторожными в расходах, поэтому потребление уменьшится сильнее, чем доходы.

Банк Латвии прогнозирует в 2020 году и значительное уменьшение инвестиций. Меры поддержки правительства привели к росту фискального дефицита более 7% от ВВП.

Банк Латвии отмечает, что основной сценарий развития народного хозяйства не включает возможность второй волны коронавируса, но она учтена в неблагоприятном сценарии.