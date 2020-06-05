Полиция готовит обвинение высокопоставленного банковского работника в мошенничестве

Бывший банковский работник злоупотребил доверием клиента и получил от представителя предприятия подписи под залоговым договором. Затем он ввел сотрудников предприятия в заблуждение относительно содержания этого договора, который без ведома "залогодателя" был использован как обеспечение кредита, выданного предприятию, частично принадлежащему гражданской жене подозреваемого. Кредит не был возвращен, а банк взыскал долг со счетов обманутого предприятия.