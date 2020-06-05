В сборной России по хоккею сменился главный тренер

64-летний Брагин на посту главного тренера сменил Алексея Кудашова, который занимал этот пост с 2019 года. Помощниками Брагина в сборной станут Алексей Жамнов, Александр Бойков, Рашит Давыдов, Андрей Козырев, Александр Трошин, Юрий Жданов и Ларс Юханссон.

Брагин стал четвёртым главным тренером сборной России за последние два с небольшим года.

Специалист работал в молодёжной сборной России с 2010 по 2012-й и с 2014 по 2020 год, возглавляя её на восьми чемпионатах мира. Под его руководством команда выиграла одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.