Пт, 5.06.2020
Хотим, чтобы остров приватизировали латыши, потому что Латвии не принадлежит ни один остров, а у Эстонии их более 2000. Авторы объявления по продаже острова

В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Валерий Брагин

ФОТО: fhr.ru

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

64-летний Брагин на посту главного тренера сменил Алексея Кудашова, который занимал этот пост с 2019 года. Помощниками Брагина в сборной станут Алексей Жамнов, Александр Бойков, Рашит Давыдов, Андрей Козырев, Александр Трошин, Юрий Жданов и Ларс Юханссон.

Брагин стал четвёртым главным тренером сборной России за последние два с небольшим года.

Специалист работал в молодёжной сборной России с 2010 по 2012-й и с 2014 по 2020 год, возглавляя её на восьми чемпионатах мира. Под его руководством команда выиграла одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В январе этого года Брагин вошёл в тренерский штаб национальной команды и петербургского СКА.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ