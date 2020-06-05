Фанаты напали на автобус "Бенфики". Два игрока попали в больницу

Сообщается, что неизвестные напали на автобус на автомагистрали между стадионом и тренировочным полем. Судя по видео, злоумышленники собрались толпой, не обращая внимания на сопровождение местной полиции.

Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 🇵🇹 (@SPolaris13) June 4, 2020

В результате нападения у автобуса было разбито стекло, а немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский форвард Андрия Живкович получили повреждения. Оба футболиста, пораненные осколками, были доставлены в больницу.

"Бенфика" в своём заявлении побещала полное сотрудничество в властями, которых она призвала приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.

После 25 туров "Бенфика" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии (60 очков), опережая "Порту" (60) по дополнительным показателям.