Фанаты напали на автобус "Бенфики". Два игрока попали в больницу

Скандалом отметилсось возобновление чемпионата Португалии по футболу. Автобус с игроками "Бенфики" забросали камнями после матча с "Тонделой", который завершился вничью - 0:0 . Об этом сообщает официальный сайт лиссабонской команды.
Сообщается, что неизвестные напали на автобус на автомагистрали между стадионом и тренировочным полем. Судя по видео, злоумышленники собрались толпой, не обращая внимания на сопровождение местной полиции.
Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.— StellaPolaris13 🇵🇹 (@SPolaris13) June 4, 2020
Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo
В результате нападения у автобуса было разбито стекло, а немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский форвард Андрия Живкович получили повреждения. Оба футболиста, пораненные осколками, были доставлены в больницу.
"Бенфика" в своём заявлении побещала полное сотрудничество в властями, которых она призвала приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.
После 25 туров "Бенфика" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии (60 очков), опережая "Порту" (60) по дополнительным показателям.
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