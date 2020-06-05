Пт, 5.06.2020
Согласно закону об электронной связи, PTAC не имеет прав запрещать изменения в тарифных планах, которые сделаны с соблюдением предусмотренных законом требований. Райво Ростс, коммерческий директор Tele2

Фанаты напали на автобус "Бенфики". Два игрока попали в больницу

ФОТО: twitter.com/B24PT

Скандалом отметилсось возобновление чемпионата Португалии по футболу. Автобус с игроками "Бенфики" забросали камнями после матча с "Тонделой", который завершился вничью - 0:0 . Об этом сообщает официальный сайт лиссабонской команды.

Сообщается, что неизвестные напали на автобус на автомагистрали между стадионом и тренировочным полем. Судя по видео, злоумышленники собрались толпой, не обращая внимания на сопровождение местной полиции.

В результате нападения у автобуса было разбито стекло, а немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский форвард Андрия Живкович получили повреждения. Оба футболиста, пораненные осколками, были доставлены в больницу.

"Бенфика" в своём заявлении побещала полное сотрудничество в властями, которых она призвала приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.

После 25 туров "Бенфика" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии (60 очков), опережая "Порту" (60) по дополнительным показателям.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ