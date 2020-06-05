За неделю заведено 16 дел о нарушении ограничений, связанных с Covid-19

В субботу было проведено 660 проверок, связанных с нарушением запретов, в воскресенье - 697, в понедельник - 676, во вторник - 556, в среду - 82, в четверг - 149.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов во время объявленного правительством чрезвычайного положения предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.