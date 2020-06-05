airBaltic возобновляет рейсы в девять популярных мест отдыха раньше, чем планировалось

После получения всех необходимых разрешений латвийская авиакомпания airBaltic в период с 15 июня по 7 июля планирует возобновить прямые рейсы из Риги в девять популярных мест летнего отдыха, сообщили RUS TVNET в компании.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: "Многие европейские страны вновь откроют свои границы для туристов. Люди начинают планировать свои летние отпуска или просто небольшую передышку после долгого перерыва в путешествиях. Поэтому мы открываем некоторые из популярных летних направлений раньше, чем планировалось".
"Безопасность и здоровье наших пассажиров остаются наивысшим приоритетом. Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов в наших полетах. Все пассажирам обеспечивается бесплатно основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - добавил Мартин Гаусс.
airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом нужно проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда убедитесь, что вы ознакомились с новейшей информацией.
В период с 15 июня по 7 июля airBaltic возобновит полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии, а также в другие пункты назначения.
В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллинн, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Вену, Дюссельдорф, Париж и Копенгаген. Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса.
Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность бесплатно сменить дату полета для новых бронирований, сделанных до 30 июня 2020 года. Возможна только одна смена даты полета.
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