Фигуристка Сотникова призвала подписчиков прекратить травлю

Напомним, что накануне вышел ролик в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ, в котором снялись Артемий Лебедев, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, Лео Бокерия, Вячеслав Фетисов и Аделина Сотникова.

На участие в этом видео отреагировали подписчики фигуристки, который обрушились на неё с негативными комментариями.

"Все у нас такие правильные. Ангелочки. Никого никогда не держу, но грязь писать не стоит. Особенно мужской пол. Спасибо", - написала Сотникова.

Непонятно, какой реакции ожидала экс-фигуристка, если у ролика на YouTube всего 1,7 тысяч лайков при 34 тысячах дизлайков.

Напомним, что в начале этого года после операции на позвоночнике Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. В последний раз в профессиональных соревнованиях фигуристка участвовала в сезоне-2015/2016.