За нарушение связанных с Covid-19 ограничений будут наказывать и после отмены ЧС

Планируется, что объявленный в связи с Covid-19 режим чрезвычайной ситуации будет отменен 9 июня.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов, установленных в связи с пандемией Covid-19, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.