За нарушение связанных с Covid-19 ограничений будут наказывать и после отмены ЧС

В пятницу Сейм в окончательном чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие, что административная ответственность за нарушение установленных из-за Covid-19 ограничений будет в силе и по окончании режима чрезвычайной ситуации.
Планируется, что объявленный в связи с Covid-19 режим чрезвычайной ситуации будет отменен 9 июня.
Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов, установленных в связи с пандемией Covid-19, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.
Компетентными учреждениями по рассмотрению подобных нарушений являются Инспекция здравоохранения, Госполиция и полиция самоуправления.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!