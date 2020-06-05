Пт, 5.06.2020
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За нарушение связанных с Covid-19 ограничений будут наказывать и после отмены ЧС

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу Сейм в окончательном чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие, что административная ответственность за нарушение установленных из-за Covid-19 ограничений будет в силе и по окончании режима чрезвычайной ситуации.

Планируется, что объявленный в связи с Covid-19 режим чрезвычайной ситуации будет отменен 9 июня.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов, установленных в связи с пандемией Covid-19, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро. 

Компетентными учреждениями по рассмотрению подобных нарушений являются Инспекция здравоохранения, Госполиция и полиция самоуправления.

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